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В структуре администрации Пскова появится еще один комитет
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В структуре администрации Пскова появится еще один комитет 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Депутаты проголосовали за создание комитета по туризму в структуре администрации Пскова гордумы на сегодняшней сессии.
Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, отдел по реализации программ приграничного сотрудничества будет преобразован в комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города. Предполагается, что изменения повысят эффективность и результативность работы в туристической отрасли.
Организационно-штатные мероприятия проводятся в связи развитием туризма в Пскове, продвижению туристского потенциала города в маршрутах. К ним относятся «Серебряное ожерелье России», «Ганзейский Псков», «Культурные маршруты Совета Европы» и другие.
Эти функции относились к компетенции Управления культуры администрации города. В ближайшее время на рассмотрение в Псковскую городскую Думу будет внесен проект Решения о внесении изменений в Положение об Управлении культуры в части исключения функций, относящихся к туристической деятельности.
Указанные организационно-штатные мероприятия не приведут к увеличению расходов на содержание муниципальных служащих администрации Пскова, уточнили в пресс-службе.
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