В структуре администрации Пскова появится еще один комитет

Депутаты проголосовали за создание комитета по туризму в структуре администрации Пскова гордумы на сегодняшней сессии.

Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, отдел по реализации программ приграничного сотрудничества будет преобразован в комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города. Предполагается, что изменения повысят эффективность и результативность работы в туристической отрасли.

Организационно-штатные мероприятия проводятся в связи развитием туризма в Пскове, продвижению туристского потенциала города в маршрутах. К ним относятся «Серебряное ожерелье России», «Ганзейский Псков», «Культурные маршруты Совета Европы» и другие.

Эти функции относились к компетенции Управления культуры администрации города. В ближайшее время на рассмотрение в Псковскую городскую Думу будет внесен проект Решения о внесении изменений в Положение об Управлении культуры в части исключения функций, относящихся к туристической деятельности.

Указанные организационно-штатные мероприятия не приведут к увеличению расходов на содержание муниципальных служащих администрации Пскова, уточнили в пресс-службе.