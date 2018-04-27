Более 600 хозяйств в Калужской области развивают агротуризм

"Агротуризм — особая история, мы этому уделяем этому направлению особое внимание — приняли отдельную программу по развитию агротуризма. Сейчас более 600 хозяйств развивают его, принимают у себя туристов. Вряд ли сейчас остались свободные места в майские праздники", — сказал Артамонов.

Он добавил, что в регионе создано Агентство по развитию туризма, которое бесплатно будет оказывать услуги для бизнеса, который хочет развивать в Калужской области туристические хозяйства. «Кому-то надо пакет для получения кредита в банк, там нужен бизнес-план, не все умеют это делать. Это агентство будет работу выполнять», — сказал губернатор.

Он добавил, что в прошлом году турпоток в регионе достиг показателя в 2,5 млн человек.

"По сравнению с 2010 годом число гостей, приезжающих в наш регион увеличилось в 3,5 раза. Мы хотим, чтобы каждый россиян хоть раз побывал у нас, и для этого есть все предпосылки. У нас богатая природа, мы выгодно расположены географически, есть историческое и архитектурное наследие. Здесь очень много произошло событий, связанных с подвигами предыдущих поколений в становлении российского государства, например, в 1480 году произошло [стояние] на реке Угре, зародилось независимое российское государство", — сказал Артамонов.

Он уточнил, что в регион много поводов для событийного туризма — в Калужской области ежегодно проходит большое количество различных фестивалей.