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Более 600 хозяйств в Калужской области развивают агротуризм
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Более 600 хозяйств в Калужской области развивают агротуризм 

ТАСС 1 час назад
КАЛУГА, 27 апреля. Агротуризм освоили и развивают более 600 хозяйств в Калужской области, сообщил в пятницу губернатор Анатолий Артамонов в ходе пленарного заседания Координационного совета по туризму при Минкультуре РФ в Калуге.
"Агротуризм — особая история, мы этому уделяем этому направлению особое внимание — приняли отдельную программу по развитию агротуризма. Сейчас более 600 хозяйств развивают его, принимают у себя туристов. Вряд ли сейчас остались свободные места в майские праздники", — сказал Артамонов.
Он добавил, что в регионе создано Агентство по развитию туризма, которое бесплатно будет оказывать услуги для бизнеса, который хочет развивать в Калужской области туристические хозяйства. «Кому-то надо пакет для получения кредита в банк, там нужен бизнес-план, не все умеют это делать. Это агентство будет работу выполнять», — сказал губернатор.
Он добавил, что в прошлом году турпоток в регионе достиг показателя в 2,5 млн человек.
"По сравнению с 2010 годом число гостей, приезжающих в наш регион увеличилось в 3,5 раза. Мы хотим, чтобы каждый россиян хоть раз побывал у нас, и для этого есть все предпосылки. У нас богатая природа, мы выгодно расположены географически, есть историческое и архитектурное наследие. Здесь очень много произошло событий, связанных с подвигами предыдущих поколений в становлении российского государства, например, в 1480 году произошло [стояние] на реке Угре, зародилось независимое российское государство", — сказал Артамонов.
Он уточнил, что в регион много поводов для событийного туризма — в Калужской области ежегодно проходит большое количество различных фестивалей.
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