В СПЧ назвали неуважением к пассажирам запрет лежать в аэропортах

Домодедово и Жуковский. Как сообщает сайт Мособлдумы, депутаты внесли в региональный Кодекс об административных правонарушениях поправки, предполагающие введение ответственности за нарушение правил поведения в аэропортах. Введенные нормы коснулись трех аэропортов — Шереметьево

Речь идет о правилах, установленных областным правительством. Один из пунктов этих правил предусматривает запрет «находиться в лежачем положении на креслах, лавках, сиденьях… а также сидеть на напольном покрытии, ступенях и лестничных площадках». За нарушения правил из этого раздела в областном КоАП для граждан теперь предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей.

"Мне кажется, общество воспримет это как абсурдную историю, потому что при задержках рейсов многие пытаются укладывать деток на кресла, многие сами пытаются найти более-менее удобное положение в ожидании рейсов, которые по вине авиакомпаний задерживаются", — сказала Киркора, возглавляющая в СПЧ комиссию по социальным правам.

Она отметила, что это абсолютно нормальная ситуация и возможность для отдыха, кресла в зоне ожидания как раз и должны быть удобными для пассажиров.

"Ограничения, которые вводятся сейчас, это неуважение, создание сложностей для пассажиров, которые ожидают рейса, у которых рейсы могут быть задержаны. Соответственно, это не просто не гуманно, это странное отношение к своим пассажирам, гражданам, жителям города", — подчеркнула Киркора.