Минкультуры: ФЦП по развитию туризма на ближайшие 6 лет нужно принять в кратчайшие сроки

КАЛУГА , 27 апреля. / ТАСС /. Федеральная целевая программа (ФЦП) по развитию туризма на ближайшие шесть лет должна быть принята в кратчайшие сроки, заявила в пятницу заместитель министра культуры Алла Манилова в ходе пленарного заседания Координационного совета по туризму при Минкультуры РФ в Калуге.

"Нам крайне важно в кратчайшие сроки принять концепцию и ФЦП по развитию туризма на следующие шесть лет — с 2019 по 2025 годы. Также мы продолжим работу по регулированию рынка сдачи в найм жилых помещений, в первую очередь, на курортных территориях. Нам необходимо навести порядок на этом рынке", — сказала Манилова.