Минкультуры: ФЦП по развитию туризма на ближайшие 6 лет нужно принять в кратчайшие сроки 

КАЛУГА, 27 апреля. /ТАСС/. Федеральная целевая программа (ФЦП) по развитию туризма на ближайшие шесть лет должна быть принята в кратчайшие сроки, заявила в пятницу заместитель министра культуры Алла Манилова в ходе пленарного заседания Координационного совета по туризму при Минкультуры РФ в Калуге.
"Нам крайне важно в кратчайшие сроки принять концепцию и ФЦП по развитию туризма на следующие шесть лет — с 2019 по 2025 годы. Также мы продолжим работу по регулированию рынка сдачи в найм жилых помещений, в первую очередь, на курортных территориях. Нам необходимо навести порядок на этом рынке", — сказала Манилова.
ФЦП по развитию внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-2018 годы была принята на заседании президиума правительства РФ 28 июля 2011 года под председательством Владимира Путина. Реализация программы позволит повысить конкурентоспособность отечественного туристского рынка, создать условия для развития туристской инфраструктуры, привлечь инвестиции в отрасль. Мероприятия программы направлены также на повышение эффективности продвижения национального туристского продукта на внутреннем и международном рынках, совершенствование системы подготовки кадров.