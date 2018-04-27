Исландская авиакомпания ищет туриста на зарплату в €9500

Задача победителя — как можно подробнее исследовать предлагаемые места, а по итогу сделанного отчета будет создан цифровой Travel Guide. Кстати, в путешествие вы отправитесь с другом, чтобы вместе собрать самые яркие и полные впечатления о предлагаемых местах, рассказав о местной еде, культуре, ночной жизни, природе, транспорте, необходимом бюджете, сообщает Mirror.

В ходе путешествия победитель будет «отрываться» по полной: создавать влоги, отражающие каждое посещаемое место, выкладывать истории и фото в Инстаграм и в целом — любыми творческими способами фиксировать поездку.

Более того: создатели проекта предлагают победителю вместе с другом жить в центре Рейкьявика , где им предоставляется квартира и автомобиль. Именно исландская столица станет отправной точкой для всех перелетов. Кстати, платить в поездке вам ни за что не придется — авиакомпания берет на себя все расходы по размещению в отелях, проезду и питанию. А зарплата каждому составит €9500 за неполные три месяца.

Загрузить работу нужно на свой канал в YouTube, сделав пометку «WOW air travel guide application», после чего — заполнить форму на сайте проекта. Дедлайн — 14 мая, а уже 18 мая будет объявлен победитель.