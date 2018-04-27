Обезьяны преподали жестокий урок задиристому туристу

Скучающий турист слонялся по храму и не знал, чем себя занять. В какой-то момент его взгляд остановился на одной из храмовых обезьян: мужчина подкрался и столкнул животное в воду с моста. Какого было его удивление, когда глупая выходка обернулась последствиями, о которых секунду назад он даже не подозревал. Разгневанная промокшая обезьяна не стала терпеть обиды.

В мгновение ока она выскочила на парапет и бросилась в атаку. Не на шутку испуганный турист попытался скрыться в здании храма, но не тут-то было. На помощь сородичу пришла другая макака из стаи, без тени сомнения бросившаяся в погоню, а затем и в драку.

Друзья незадачливого умника добрые десять минут пытались отбиться от обезьян и в конце концов им это удалось. Правда, без последствий не обошлось: макака серьезно расцарапала драчуну лицо и руку. Вот уж точно моментальная карма в действии!