АТОР поддержит региональные турфирмы для развития сферы туризма 

КАЛУГА, 27 апреля. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) поддержит региональных туроператоров для развития сферы туризма. В частности, специалисты АТОР готовы проводить обучающие семинары и консультации для разъяснения правовых вопросов и вопросов продвижения продукта на рынке, сказала в пятницу в Калуге в ходе пленарного заседания Координационного совета по туризму при Министерстве культуры РФ исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
"Мы провели опрос, и почти четверть туроператоров сказала, что им не хватает продвижения своего региона и своего продукта. Им нужна помощь, это могут быть семинары и консультации. Мы готовы проводить семинары для регионального бизнеса, чтобы они могли разбираться в правовых вопросах и в вопросах продвижения", — сказала она.
По ее словам, также необходимо увеличивать туристический поток в регионах. «Для этого нужны не только туристическо-информационные центры в регионах, но и межрегиональное взаимодействие, нужна профессиональная подача продукта и сотрудничество властью», — подчеркнула она.