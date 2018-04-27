Ещё
АТОР поддержит региональные турфирмы для развития сферы туризма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АТОР поддержит региональные турфирмы для развития сферы туризма 

ТАСС 2 часа назад
КАЛУГА, 27 апреля. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) поддержит региональных туроператоров для развития сферы туризма. В частности, специалисты АТОР готовы проводить обучающие семинары и консультации для разъяснения правовых вопросов и вопросов продвижения продукта на рынке, сказала в пятницу в Калуге в ходе пленарного заседания Координационного совета по туризму при Министерстве культуры РФ исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
"Мы провели опрос, и почти четверть туроператоров сказала, что им не хватает продвижения своего региона и своего продукта. Им нужна помощь, это могут быть семинары и консультации. Мы готовы проводить семинары для регионального бизнеса, чтобы они могли разбираться в правовых вопросах и в вопросах продвижения", — сказала она.
По ее словам, также необходимо увеличивать туристический поток в регионах. «Для этого нужны не только туристическо-информационные центры в регионах, но и межрегиональное взаимодействие, нужна профессиональная подача продукта и сотрудничество властью», — подчеркнула она.
ТАСС: последние новости
Ростуризм: пакетные туры сделали путешествия на Камчатку доступней в 2,5 раза Агентство по развитию туризма: турпоток в Ульяновскую область в 2018 году вырастет на 15% Новый терминал аэропорта Симферополя принял 100 тыс. пассажиров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию352
Джигарханян захотел умереть дома20
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве111
Поставим Макаревича на место890
Майские пенсии доставят по особому графику76
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение