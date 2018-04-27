АТОР поддержит региональные турфирмы для развития сферы туризма

"Мы провели опрос, и почти четверть туроператоров сказала, что им не хватает продвижения своего региона и своего продукта. Им нужна помощь, это могут быть семинары и консультации. Мы готовы проводить семинары для регионального бизнеса, чтобы они могли разбираться в правовых вопросах и в вопросах продвижения", — сказала она.

По ее словам, также необходимо увеличивать туристический поток в регионах. «Для этого нужны не только туристическо-информационные центры в регионах, но и межрегиональное взаимодействие, нужна профессиональная подача продукта и сотрудничество властью», — подчеркнула она.