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Минтранс готовит программу строительства аэропортов на Дальнем Востоке
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Минтранс готовит программу строительства аэропортов на Дальнем Востоке 

Российская Газета 2 часа назад
Министерство транспорта России разрабатывает программу развития сети региональных аэропортов на Дальнем Востоке. Всего предполагается реконструировать и построить 61 аэропорт. На эти цели может быть направлено более 100 миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на замминистра транспорта Александра Юрчика.
Программа рассчитана на шесть лет. Создание инфраструктуры будет вестись полностью за государственный счет, а участие в строительстве терминалов примет бизнес.
"Сейчас мы готовим комплексную программу, которая позволит развивать большое количество местных и региональных аэропортов, давая возможность развиваться местным и региональным линиям", — цитирует представителя Минтранса издание. В ремонте нуждаются аэропорты в маленьких городах и поселках, также необходимо строить современные полосы, отметили в Минтрансе.
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