Минтранс готовит программу строительства аэропортов на Дальнем Востоке

Программа рассчитана на шесть лет. Создание инфраструктуры будет вестись полностью за государственный счет, а участие в строительстве терминалов примет бизнес.

"Сейчас мы готовим комплексную программу, которая позволит развивать большое количество местных и региональных аэропортов, давая возможность развиваться местным и региональным линиям", — цитирует представителя Минтранса издание. В ремонте нуждаются аэропорты в маленьких городах и поселках, также необходимо строить современные полосы, отметили в Минтрансе.