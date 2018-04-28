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В ростовском аэропорту встретили первый рейс из Минска
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В ростовском аэропорту встретили первый рейс из Минска 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
На земле первых пассажиров также ожидала незабываемая встреча — фуршет и огромный торт, а также туристическая зона, где можно было сделать на память об историческом рейсе 3D фотографии.
После чего состоялась регистрация на обратный рейс. Новый маршрут, кстати, пользуется большой популярностью: из Минска в Ростов-на-Дону прилетели 53 пассажира, а на обратный рейс зарегистрировались более 90 человек.
— В авиакомпании начало регулярного авиасообщения между Минском и Ростовом восприняли с воодушевлением. Для нас это новое направление, а значит и увеличение пассажиропотока, — заявил командир воздушного судна Федор Тупица.
Он также отметил, что аэропорт Платов соответствует всем международным правилам.
— Мы высоко оцениваем потенциал рейса в Минск, поскольку непрямой трафик из Ростова-на-Дону в Беларусь по приблизительным оценкам составляет 20 тысяч человек в год. Первый рейс с загрузкой более 90 процентов стал объективным доказательством тому, что направление будет востребованным у ростовчан, — отметил исполнительный директор аэропорта Платов Сергей Краснов.
Добавим, что минский аэропорт — крупный транзитный узел и может быть использован ростовчанами для дальнейших стыковочных полетов в Европу. Так, расписание рейса из Ростова-на-Дону составлено с учетом возможности трансфера на такие популярные направления, как Барселона, Берлин, Лондон, Ницца, Париж, Рим и другие.
Вопрос о необходимости открытия такого авиасообщения обсуждался в мае прошлого года во время визита в белорусскую столицу губернатора Ростовской области Василия Голубева. Полеты «Белавиа» будут выполняться из Минска в понедельник, среду, пятницу и субботу в 23.30, а в ростовский аэропорт Платов прибудут в 01.45. Обратный рейс из Ростова-на-Дону будет отправляться в 3.15 во вторник, четверг, субботу и воскресенье. В Минск самолеты прилетят в 05.35. Минимальная стоимость билетов составляет 6914 рублей (в одну сторону) и 13508 рублей (туда-обратно). В указанную цену включены все сборы. Сейчас из Ростова в Минск можно долететь с пересадкой в Москве, и такой полет обойдется от 7000 рублей в одну сторону.
Напомним, 26 апреля компания «Белавиа» выполнила первый рейс по маршруту Минск-Казань-Минск. В аэропорту столицы Татарстана воздушное судно встретили водяной аркой.
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