Минкультуры поддержало законопроект о развитии сельского туризма 

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ поддержало законопроект о развитии сельского туризма в России, сообщила в пятницу в Калуге заместитель министра культуры РФ Алла Манилова в ходе пленарного заседания Координационного совета по туризму при Министерстве культуры РФ.
"Сельским туризм — важнейшее направление, мы поддерживаем законопроект, разработанный депутатами Госдумы. Основная идея документа — отнести услуги в сфере сельского туризма к видам деятельности крестьянского и фермерского хозяйства. Такие хозяйства будут получать льготное кредитования, субсидии и гранты на развитие сельского туризма, а также пользоваться налоговыми преференциями", — сказала Манилова.
Она отметила, что в 2016 году государство разработало ряд механизмов для поддержки сельских территорий. " [В законопроекте] речь идет о том, чтобы данными преференциями могли воспользоваться для развития сельского туризма, а не только для сельского производства. Это революционный законопроект. У нас уже есть фермерские хозяйства, которые развивают столь успешно туризм на селе, что их вклад в развитие туризма отмечен высшей правительственной наградой — премией правительства РФ в сфере туризма", — сказала Манилова.