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Авиакомпания Азимут начнет летать из Ростова в Элисту
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Авиакомпания Азимут начнет летать из Ростова в Элисту 

Деловое сообщество 1 час назад
С 1 июня базовый перевозчик аэропорта Платов авиакомпания Азимут планирует начать выполнять рейсы по маршруту Ростов-на-Дону — Элиста. Как сообщает информационный портал «Ростов-Транспорт», согласно предварительному расписанию, вылеты в столицу Калмыкии будут осуществляться дважды по средам и пятницам, в 8:30, посадка — через 55 минут. Обратно самолет отправится в 16:25 и сядет на донской земле в 17:20.
Сейчас с Элистой Ростов связан только автобусами, в основном, проходящими через столицу Калмыкии из Махачкалы и Астрахани.
Напомним, ранее стало известно, что с 1 мая Азимут начнет перелеты из Ростова-на-Дону в Нижний Новгород, с 1 июня — в Симферополь, а с 4 июня — в Волгоград.
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