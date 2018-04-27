Терминал аэропорта Храброво открылся после реконструкции 

КАЛИНИНГРАД, 27 апреля. /ТАСС/. Терминал калининградского аэропорта Храброво и взлетно-посадочная полоса (ВПП) открылись в пятницу после реконструкции, передает корр. ТАСС.
Реконструкция аэропорта Храброво проводилась в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» и по плану подготовки к чемпионату мира по футболу, игры которого примет, в том числе, Калининград. Проект предусматривал реконструкцию аэровокзального комплекса, системы электроснабжения, удлинение ВПП с 2,5 до 3,3 км.
"Терминал аэропорта и новая взлетная полоса заработали уже ночью", — сказал на церемонии открытия губернатор Калининградской области Антон Алиханов, отметив, что область входит «в новое качество и транспортной, и туристической инфраструктуры».
По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, реконструкция аэропорта была сложной и длилась более 10 лет, завершить проект после смены череды собственников удалось благодаря сотрудничеству Минтранса, Росавиации и компании «Новапорт» — собственника аэропорта. «Мы открываем его для всех жителей и гостей России и Калининградской области. Он [аэропорт] станет украшение инфраструктуры и области, и всей страны», — отметил министр.
Совладелец «Новапорта» Роман Троценко в свою очередь добавил, что проект в аэропорту Храброво стал самым сложным в портфеле компании. «Стояла задача не просто построить терминал, а успеть к чемпионату мира по футболу. По сути заново построена ВПП, она может принимать любые типы судов, в том числе Boing-747, » — сказал он, уточнив, что Храброво приспособлен для приема 6 млн пассажиров в год.
Аэропорт Храброво — международный аэропорт Калининграда. Связан регулярными воздушными сообщениями с Москвой, Санкт-Петербургом, Череповцом, Екатеринбургом, Краснодаром, Мурманском, Сочи, Архангельском, а также с Минском, Гродно, Брестом, Гомелем, Витебском, Ташкентом, Варшавой, Барселоной, Ригой. Пассажиропоток аэропорта в 2017 году превысил 1,78 млн человек.