Аэропорт в Куала-Лумпуре намерен стать одним из главных хабов в Азии 

По его словам, поставлена задача в ближайшие 10–20 лет увеличить возможности международного аэропорта Куала-Лумпура с нынешних 75 млн до 150 млн Основной терминал, в котором недавно завершилась модернизация, начнет полноценно функционировать в течение двух лет, добавил Р. Назудин. Власти Малайзии намерены к 2020 году увеличить туристический поток до 36 млн человек, что на 39% больше, чем в прошлом году. Кроме того, по его словам, ежегодный прирост числа пассажиров находится на уровне 6%. В основном это происходит за счет посетителей из Индии и Китая.
В целом, он напомнил, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет ключевым рынком для гражданской авиации, где ежегодный рост объема пассажирских перевозок составляет 4,6%. По данным Международной организации гражданской авиации, к 2036 году пассажиропоток в регионе составит около 3,5 млрд человек.
Между тем руководство малайзийского холдинга признает серьезную конкуренцию со стороны аэропортов Бангкока и Сингапура. В частности, сингапурский Чанги в прошлом году обслужил рекордные 62,2 млн пассажиров, рост составил 6%. По этому показателю он стал самым загруженным аэропортом в Юго-Восточной Азии. Более того, сингапурский аэропорт недавно шестой год подряд был признан лучшей воздушной гаванью мира по версии компании Skytrax. В то же время аэропорт в Куала-Лумпуре в этом же рейтинге потерял три позиции и занял 12-е место.