Аэропорт в Куала-Лумпуре намерен стать одним из главных хабов в Азии

Китая. По его словам, поставлена задача в ближайшие 10–20 лет увеличить возможности международного аэропорта Куала-Лумпура с нынешних 75 млн до 150 млн Основной терминал, в котором недавно завершилась модернизация, начнет полноценно функционировать в течение двух лет, добавил Р. Назудин. Власти Малайзии намерены к 2020 году увеличить туристический поток до 36 млн человек, что на 39% больше, чем в прошлом году. Кроме того, по его словам, ежегодный прирост числа пассажиров находится на уровне 6%. В основном это происходит за счет посетителей из Индии

В целом, он напомнил, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет ключевым рынком для гражданской авиации, где ежегодный рост объема пассажирских перевозок составляет 4,6%. По данным Международной организации гражданской авиации, к 2036 году пассажиропоток в регионе составит около 3,5 млрд человек.