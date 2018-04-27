Ещё
Новый терминал аэропорта Симферополь обслужил уже 100 тысяч пассажиров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый терминал аэропорта Симферополь обслужил уже 100 тысяч пассажиров 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Открывшийся 16 апреля новый терминал аэропорта Симферополь уже успел обслужить первых 100 тысяч пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
За 10 дней апреля основные направления воздушного авиасообщения пришлись на Москву, Санкт-Петербург и Екатерингбург. Львиную долю всего пассажиропотока перевезли три авиакомпании — "Аэрофлот", «Россия» и "Уральские авиалинии". В совокупности они перевезли 63,6 тысячи человека. При этом «Уральские авиалинии» перевезли в Крым 13,2 тысячи пассажиров.
В мае будет открыто движение по Крымскому мосту, однако изменение логистики, как ожидается, существенно не снизит пассажиропоток через воздушные ворота полуострова.
Новый терминал аэропорта Симферополь рассчитан на обслуживание 3650 пассажиров в час или 6,5 миллионов человек в год. Комплекс был построен в рекордно короткие сроки, за 22 месяца. Для удобства пассажиров предусмотрены 22 лифта, 16 эскалаторов и 55 стоек регистрации.
Российская Газета: последние новости
Минтранс: Региональный статус "Жуковского" признан немецкими авиавласти Между Казанью и Минском открылись регулярные авиарейсы На Дальнем Востоке выдано почти 13 тысяч электронных виз
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве46
Кореи помирились275
Поставим Макаревича на место757
Майские пенсии доставят по особому графику36
Россия может выйти из ЕСПЧ193
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
00:58
Трамп шантажирует союзников в Twitter
В мире США
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение