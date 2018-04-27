Новый терминал аэропорта Симферополь обслужил уже 100 тысяч пассажиров

Открывшийся 16 апреля новый терминал аэропорта Симферополь уже успел обслужить первых 100 тысяч пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

За 10 дней апреля основные направления воздушного авиасообщения пришлись на Москву Санкт-Петербург и Екатерингбург. Львиную долю всего пассажиропотока перевезли три авиакомпании — "Аэрофлот" , «Россия» и "Уральские авиалинии" . В совокупности они перевезли 63,6 тысячи человека. При этом «Уральские авиалинии» перевезли в Крым 13,2 тысячи пассажиров.

В мае будет открыто движение по Крымскому мосту, однако изменение логистики, как ожидается, существенно не снизит пассажиропоток через воздушные ворота полуострова.

Новый терминал аэропорта Симферополь рассчитан на обслуживание 3650 пассажиров в час или 6,5 миллионов человек в год. Комплекс был построен в рекордно короткие сроки, за 22 месяца. Для удобства пассажиров предусмотрены 22 лифта, 16 эскалаторов и 55 стоек регистрации.