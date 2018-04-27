Новый терминал аэропорта «Симферополь» обслужил уже 100 тыс. пассажиров

СИМФЕРОПОЛЬ , 27 апр — РИА Новости Крым . По состоянию на 27 апреля новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Симферополь» обслужил 100 тысяч пассажиров с момента начала своей операционной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Санкт-Петербург и Екатеринбург. Новый аэровокзальный комплекс аэропорта начал работу 16 апреля этого года. Как уточнили в пресс-службе, самыми популярными направлениями за последние 10 дней стали Москва

Как доехать до нового терминала аэропорта «Симферополь» >>

"Лидером перевозок стала авиакомпания «Уральские авиалинии», которая перевезла на своих рейсах в Крым более 13 тысяч пассажиров", — говорится в сообщении.

Новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь может обслуживать 3650 пассажиров в час и 6,5 миллионов пассажиров в год. В новом терминале оборудовано 55 стоек регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам. Также в терминале работают 16 эскалаторов и 28 лифтов. При этом потребность пассажиров в вертикальном транспорте практически на 100% обеспечена только эскалаторами.

Подавляющее большинство лифтов запроектировано как элемент безбарьерной среды, обеспечивающей потребности посетителей, испытывающих затруднения при самостоятельном перемещении: пассажиров с детскими колясками, пассажиров с нарушениями здоровья, людей старшего возраста. Концепция безбарьерной среды применена как в здании аэровокзала, так и на привокзальной площади.