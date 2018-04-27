Между Казанью и Минском открылись регулярные авиарейсы

Компания «Белавиа» выполнила первый рейс по маршруту Минск-Казань-Минск, который станет регулярным.

В аэропорту столицы Татарстана воздушное судно по традиции встретили водяной аркой.

Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю с вылетом из столицы Беларуси в 23:50 по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям и прибытием в пункт назначения на следующий день в 02:10. Вылет по обратному рейсу из Казани назначен на 3:40 по понедельникам, средам, пятницам и субботам с прилетом в 6:00 по местному времени.

По словам гендиректора компании «Белавиа» Анатолия Гусарова, расписание составлено так, чтобы пассажиры, прилетающие в Минск из Казани, могли комфортно осуществить пересадку на интересующие их рейсы.

— Новое направление открывает массу возможностей как для белорусов, так и для татарстанцев. Белорусы смогут познакомиться ближе с культурой и достопримечательностями одного из интереснейших регионов России . Для жителей Татарстана аэропорт Минска станет удобным международным узловым портом для полетов в страны Европы, — отметил Гусаров.

В свою очередь глава международного аэропорта «Казань» Алексей Старостин добавил, что новый маршрут поможет в развитии торгово-экономических и культурных связей.

— У правительств наших республик есть взаимный интерес в развитии авиатранспортного сообщения: запуск прямых рейсов между такими крупными транспортными узлами, как Минск и Казань, в первую очередь, стимулирует деловую активность, способствует экономическому росту и ускоряет процесс инвестирования в обеих республиках. При этом Беларусь и Татарстан интересны и с точки зрения туризма, — заявил Старостин.

Рейсы будут выполняться на авиалайнере Embraer 175, рассчитанном на 76 пассажиров. Время в пути составит около двух с половиной часов.