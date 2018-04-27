Рейс Казань — Минск открыт. Слетать туда и обратно стоит 15 000 рублей

Самолет проехал под водяной аркой. Фото: Антон Сарматин

Минувшей ночью «Белавиа» выполнила первый рейс Минск Казань . По авиационной традиции после приземления самолет проехал под водяной аркой, которую организовали пожарные.

Рейс будет регулярным. Из Казани самолеты будут вылетать по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Время в пути — около 2 часов 20 минут, сообщает пресс-служба аэропорта Казани.

Слетать туда и обратно стоит как минимум 199 евро (около 15 000 рублей по нынешнему курсу).

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