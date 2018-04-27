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Singapore Airlines запускает самый продолжительный беспосадочный рейс в мире
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Singapore Airlines запускает самый продолжительный беспосадочный рейс в мире 

ТАСС 37 минут назад
СИНГАПУР, 27 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания Singapore Airlines намерена запустить самый продолжительный беспосадочный рейс, который свяжет Сингапур и Нью-Йорк. Как сообщила в пятницу газета The Straits Times, перелет займет 19 часов.
Как подтвердил изданию представитель авиаперевозчика, регулярные рейсы компания начнет выполнять с третьего квартала этого года на самолетах Airbus 350-900, которые будут оснащены тремя салонами — бизнес-класса, эконом-премиум и экономическим. Газета также отмечает, что эти новейшие лайнеры только недавно были поставлены компании от производителя. Всего перевозчик разместил заказ на семь подобных самолетов.
В ближайшее время также начнутся беспосадочные полеты из Сингапура в Лос-Анджелес. Singapore Airlines до 2008 года осуществляла перелеты в США, однако, из-за мирового финансового кризиса, падения спроса рейсы были приостановлены. Но затем в 2016 году возобновилось прямое сообщение между Сингапуром и Сан-Франциско.
В настоящее время рекорд по самому длительному беспосадочному полету принадлежит авиакомпании Qatar Airways, которая осуществляет регулярные рейсы из Дохи в Окленд. Перелет занимает 18 часов.
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