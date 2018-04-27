Праздник в усадьбе «Шахматово» в Подмосковье вошел в топ‑5 событий в майские праздники

Подмосковный праздник «Первая борозда» в усадьбе «Шахматово» попал в пятерку лучших туристических событий в майские праздники в России , говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства ТурСтат.

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших событий у туристов на майские праздники 2018 года. Рейтинг майских праздничных фестивалей сделан по данным анализа их туристической привлекательности и уникальности.

Праздник «Первая борозда» пройдет 5 мая в усадьбе «Шахматово» музея-заповедника Менделеева и Блока в Московской области. В программе праздника, посвященного началу весенней страды, — знакомство с традициями посева овса на «Бекетовских запашках» усадьбы, хороводы, командные соревнования, народные игры и состязания.