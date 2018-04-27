Праздник в усадьбе «Шахматово» в Подмосковье вошел в топ‑5 событий в майские праздники 

Подмосковный праздник «Первая борозда» в усадьбе «Шахматово» попал в пятерку лучших туристических событий в майские праздники в России, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства ТурСтат.
Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших событий у туристов на майские праздники 2018 года. Рейтинг майских праздничных фестивалей сделан по данным анализа их туристической привлекательности и уникальности.
«Фестиваль ледоколов в Санкт-Петербурге, гастрофестиваль «Крупная рыба/Big Fish 2018» в Светлогорске (Калининградская область), экопраздник «День гуся» в Кологриве (Костромская область), гастрофестиваль «Чак-чай» в Болгаре (Татарстан), праздник «Первая борозда» в усадьбе «Шахматово» (Московская область) входят в первую десятку событий у туристов в майские праздники», — говорится в сообщении.
Среди попавших в топ-10: фестиваль тюльпанов под Новоузенском (Саратовская область), фестиваль «Амурское Албазино» в Благовещенске (Амурская область), праздник пиона «Воронцовый край» в Викторополе (Белгородская область), Elbrus Race 2018 в Терсколе (Кабардино-Балкария) и Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку.
Праздник «Первая борозда» пройдет 5 мая в усадьбе «Шахматово» музея-заповедника Менделеева и Блока в Московской области. В программе праздника, посвященного началу весенней страды, — знакомство с традициями посева овса на «Бекетовских запашках» усадьбы, хороводы, командные соревнования, народные игры и состязания.