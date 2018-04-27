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Москву из Барнаула с «Уральскими авиалиниями» от 6 900 рублей
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Москву из Барнаула с «Уральскими авиалиниями» от 6 900 рублей 

АиФ — Алтай 1 час назад
«Уральские авиалинии» снизили тарифы на перелеты по маршруту Барнаул-Москва-Барнаул. Стоимость авиабилетов составляет от 6 900 рублей в одну сторону и от 12 852 рублей за полет туда-обратно, включая все сборы. Совершить покупку по выгодной цене и осуществить перелет можно до 27 мая 2018 года.
Полеты из Барнаула в столицу выполняются ежедневно. Данный рейс — прекрасная возможность скомбинировать свой отдых, используя гибкость расписания и удобные стыковки через Москву в другие города России и страны СНГ.
Напомним, что пассажиры могут увеличить свою скидку, получив приветственный бонус в 500 рублей при регистрации в программе лояльности «Крылья». Один бонус равен одному рублю. Приобрести билеты по выгодным ценам можно на uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города.
Справка:
Авиакомпания «Уральские авиалинии» — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).
Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др.
География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 45 авиалайнеров (24 А320, 14 А321 и 7 А319).
АиФ — Алтай: последние новости
«Уральские авиалинии» удостоены звания «Лучшая региональная авиакомпания» Программа выходного дня. Куда сходить в Барнауле с 28 апреля по 2 мая Хакасию и Алтайский край соединит автодорога «Абакан-Бийск»
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