Что такое курортный сбор и как к нему подготовиться? 

В принятом законе предусмотрено, что в 2018 году, максимально взимаемая сумма
курортного сбора с одного человека в сутки, не должна превышать 50 рублей. Однако
уже в следующем году, эта цифра увеличится до 100 рублей в сутки с человека.
При этом, действует ряд льготных категорий, которым разрешается не платить
курортный сбор. Это несовершеннолетние дети, жители курортных регионов,
пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ, герои труда, студенты и другие категории.
Несмотря на такие ограничения, есть весьма законный способ обойти уплату
курортного сбора. По принятому закону, операторами для сбора являются
туристические заведения (гостиницы, отели, кемпинги и т. д.). Но туристы, которые не будут проживать в данных заведения, могут не уплачивать курортный сбор.
По установленным нормативно-правовым актам, деньги, полученные от курортных
сборов будут направляться в региональный бюджет на развитие туристической
инфраструктуры.