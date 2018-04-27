Что такое курортный сбор и как к нему подготовиться?

В принятом законе предусмотрено, что в 2018 году, максимально взимаемая сумма

курортного сбора с одного человека в сутки, не должна превышать 50 рублей. Однако

уже в следующем году, эта цифра увеличится до 100 рублей в сутки с человека.

При этом, действует ряд льготных категорий, которым разрешается не платить

курортный сбор. Это несовершеннолетние дети, жители курортных регионов,

пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ, герои труда, студенты и другие категории.

Несмотря на такие ограничения, есть весьма законный способ обойти уплату

курортного сбора. По принятому закону, операторами для сбора являются

туристические заведения (гостиницы, отели, кемпинги и т. д.). Но туристы, которые не будут проживать в данных заведения, могут не уплачивать курортный сбор.

По установленным нормативно-правовым актам, деньги, полученные от курортных

сборов будут направляться в региональный бюджет на развитие туристической

инфраструктуры.