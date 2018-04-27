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Что такое курортный сбор и как к нему подготовиться?
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Что такое курортный сбор и как к нему подготовиться? 

Банки Сегодня 1 час назад
В принятом законе предусмотрено, что в 2018 году, максимально взимаемая сумма
курортного сбора с одного человека в сутки, не должна превышать 50 рублей. Однако
уже в следующем году, эта цифра увеличится до 100 рублей в сутки с человека.
При этом, действует ряд льготных категорий, которым разрешается не платить
курортный сбор. Это несовершеннолетние дети, жители курортных регионов,
пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ, герои труда, студенты и другие категории.
Несмотря на такие ограничения, есть весьма законный способ обойти уплату
курортного сбора. По принятому закону, операторами для сбора являются
туристические заведения (гостиницы, отели, кемпинги и т. д.). Но туристы, которые не  будут проживать в данных заведения, могут не уплачивать курортный сбор.
По установленным нормативно-правовым актам, деньги, полученные от курортных
сборов будут направляться в региональный бюджет на развитие туристической
инфраструктуры.
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