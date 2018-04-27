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Ветераны ВОВ смогут воспользоваться VIP-залом аэропорта Домодедово бесплатно с 4 по 12 мая
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Ветераны ВОВ смогут воспользоваться VIP-залом аэропорта Домодедово бесплатно с 4 по 12 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Московский аэропорт Домодедово предоставляет с 4 по 12 мая бесплатные услуги VIP-зала ветеранам Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе аэропорта.
«В преддверии празднования Дня Победы московский аэропорт Домодедово предлагает бесплатное обслуживание в VIP-залах ветеранам Великой Отечественной войны с 4 по 12 мая 2018 г. Для получения услуги необходимо предъявить удостоверение личности. Вместе с ветераном VIP-зал может посетить одно сопровождающее лицо», — говорится в сообщении.
Уточняется, что почетным гостям будут предоставлены комфортные условия пребывания, услуги регистрации и оформления багажа, сопровождение до борта воздушного судна по вылету и встреча по прилету, доставка комфортабельным транспортом.
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