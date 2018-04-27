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В майские праздники ветеранов бесплатно обслужат в бизнес-залах аэропорта Платов
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В майские праздники ветеранов бесплатно обслужат в бизнес-залах аэропорта Платов 

Деловое сообщество 2 часа назад
Новый донской аэропорт Платов с 28 апреля по 14 мая бесплатно обслужит в бизнес-залах ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц. Об этом сообщает УК «Аэропорты Регионов».
«К услугам пассажиров залов повышенной комфортности предоставляется выделенные зоны отдыха с мягкой мебелью, душевые кабины, питание по системе шведский стол, газеты и журналы, зарядные устройства», — рассказали в аэропорту.
Кроме того, тем ветеранам, которые вынуждены передвигаться в инвалидных колясках, агент сопровождения поможет с регистрацией, оформлением багажа, доставкой в зал вылета и к самолету, а также поможет с посадкой в него. В прошлом году в ходе аналогичной акции бесплатно обслужили 44 ветерана и 13 сопровождающих.
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