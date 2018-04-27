Объявлять остановки на английском языке начали в трамваях Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону в общественном транспорте остановки объявляют теперь не только на русском, но и на английском языке. Как выяснили корреспонденты «Ростовских Вестей» новшество работает пока только в новых трамваях. Полезную информацию на английском для удобства иностранных пассажиров запустили в рамках реализации программы подготовки в Чемпионату мира по футболу FIFA-2018. Англоязычные объявления в общественном транспорте не только помогут туристам сориентироваться, но и позволят ростовчанам привыкнуть к иностранной речи, которая уже через несколько месяцев зазвучит на всех улицах Ростова-на-Дону.