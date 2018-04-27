Первый рейс «Победы» в Берлин выполнен с загрузкой в 97% 

«Победа» начала выполнять полеты в Берлин, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.
«Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», 26 апреля, в четверг, начала выполнять полеты в Берлин. Первый рейс выполнен с загрузкой 97%», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Берлин стал пятым городом Германии в маршрутной карте «Победы». Также из московского аэропорта Внуково «Победа» выполняет регулярные рейсы в Баден-Баден, Кельн, Лейпциг и Мемминген.
Авиакомпания «Победа» входит в Группу «Аэрофлот», реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. Работа компании направлена на повышение мобильности населения и транспортной доступности регионов РФ.