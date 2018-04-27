В майские праздники в Башкирии изменится график движения электричек

Пассажиров пригородных поездов предупреждают об изменениях в расписании. По словам представителей Башкортостанской пригородной пассажирской компании, в график внесли правки на период майских праздников.

28 апреля, 8 мая поезда будут ходить по рабочему дню, как в пятницу;

29, 30 апреля, 1 мая — по выходному дню субботы;

2, 9 мая — по расписанию, как в воскресенье;

3, 10 мая — по рабочему дню понедельника.

Некоторые пригородные поезда изменят расписание, также появятся и дополнительные электрички.

28 поезда по маршрутам: Уфа — Урман; Раевка — Уфа; Шакша — Дема; Дема — Шакша.

29, 30 апреля, 1, 2 и 9 мая появятся электрички — Тавтиманово — Уфа; Улу-Теляк — Уфа; Уфа — Кандры; Уфа — Инзер; Уфа — Раевка — Приютово

Специально для туристов туристов 29 апреля, 2, 5 и 6 мая будут курсировать поезда — Уфа — Инзер — Белорецк и Белорецк — Инзер — Уфа.

В эти же дни будет ходить электричка на Айгир. На популярное у туристов место пустят шестивагонный поезд — Инзер — Белорецк — Инзер.

28, 29, 30 апреля, а также 1, 2, 4, 5 и 6 мая пригородный поезд № 6904 Инзер (отпр. 06:20) — Белорецк (приб. 08:04) будет следовать по измененному расписанию: Инзер (отпр. 06:20) — Белорецк (приб. 08:07), на участке Айгир — Белорецк на 3 минуты позже действующего расписания.

В эти числа электричка № 6908 Инзер (отпр. 19:00) — Белорецк (приб. 20:44) также изменит расписание: Инзер (отпр. 18:57) — Белорецк (приб. 20:44), на участке Инзер — Айгир на 3 минуты раньше действующего расписания.

— Поезд «Айгир» пользуется спросом у туристов. В прошлом году туда съездили 3000 человек. Поэтому мы запускаем эти маршруты, — рассказали в пресс-службе компании. — Стоимость билета в одну сторону — 373 рубля до 1 мая и 411 рублей 60 копеек после 1 мая. Это связано с изменением тарифа на железнодорожное пригородное сообщение в республике. Льготы сохраняются.