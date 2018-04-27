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Открытие центрального аэропорта Ульяновска снова откладывается
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Открытие центрального аэропорта Ульяновска снова откладывается 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Открытия Баратаевского аэропорта в Ульяновске 5 мая (как об этом было объявлено ранее) не будет, сообщает министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта региона. На этот раз какая-либо дата не называется. В самом аэропорту перенос объясняется длительностью бюрократических процедур. Так, официальная группа «ВК» сообщает, что прием и отправка рейсов возможны лишь после получения разрешительных документов на взлетно-посадочную полосу со стороны ФГБОУ ВО УИ ГА, но документальное оформление занимает очень много времени.
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