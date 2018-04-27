Традиционный суп из камелии народности дун

Саньцзян /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля / Синьхуа / — Суп из камелии масличной входит в ежедневный рацион дунов в Саньцзян-Дунский автономный уезд /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/, также его часто подают гостям. Каждый раз, когда приходят гости, дуны разводят огонь и готовят традиционный суп из камелии. В настоящее время активно развивается туризм, и суп из камелии заслуживает все большее признание среди туристов. Фотографии Синьхуа / Лу Боань

Саньцзян /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Суп из камелии масличной входит в ежедневный рацион дунов в Саньцзян-Дунский автономный уезд /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/, также его часто подают гостям. Каждый раз, когда приходят гости, дуны разводят огонь и готовят традиционный суп из камелии. В настоящее время активно развивается туризм, и суп из камелии заслуживает все большее признание среди туристов. Фотографии Синьхуа / Лу Боань

Саньцзян /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Суп из камелии масличной входит в ежедневный рацион дунов в Саньцзян-Дунский автономный уезд /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/, также его часто подают гостям. Каждый раз, когда приходят гости, дуны разводят огонь и готовят традиционный суп из камелии. В настоящее время активно развивается туризм, и суп из камелии заслуживает все большее признание среди туристов. Фотографии Синьхуа / Лу Боань

Саньцзян /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Суп из камелии масличной входит в ежедневный рацион дунов в Саньцзян-Дунский автономный уезд /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/, также его часто подают гостям. Каждый раз, когда приходят гости, дуны разводят огонь и готовят традиционный суп из камелии. В настоящее время активно развивается туризм, и суп из камелии заслуживает все большее признание среди туристов. Фотографии Синьхуа / Лу Боань

Саньцзян /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Суп из камелии масличной входит в ежедневный рацион дунов в Саньцзян-Дунский автономный уезд /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/, также его часто подают гостям. Каждый раз, когда приходят гости, дуны разводят огонь и готовят традиционный суп из камелии. В настоящее время активно развивается туризм, и суп из камелии заслуживает все большее признание среди туристов. Фотографии Синьхуа / Лу Боань

Саньцзян /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Суп из камелии масличной входит в ежедневный рацион дунов в Саньцзян-Дунский автономный уезд /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/, также его часто подают гостям. Каждый раз, когда приходят гости, дуны разводят огонь и готовят традиционный суп из камелии. В настоящее время активно развивается туризм, и суп из камелии заслуживает все большее признание среди туристов. Фотографии Синьхуа / Лу Боань