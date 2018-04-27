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Традиционный суп из камелии народности дун
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Традиционный суп из камелии народности дун 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Саньцзян /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Суп из камелии масличной входит в ежедневный рацион дунов в Саньцзян-Дунский автономный уезд /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/, также его часто подают гостям. Каждый раз, когда приходят гости, дуны разводят огонь и готовят традиционный суп из камелии. В настоящее время активно развивается туризм, и суп из камелии заслуживает все большее признание среди туристов. Фотографии Синьхуа / Лу Боань
Саньцзян /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Суп из камелии масличной входит в ежедневный рацион дунов в Саньцзян-Дунский автономный уезд /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/, также его часто подают гостям. Каждый раз, когда приходят гости, дуны разводят огонь и готовят традиционный суп из камелии. В настоящее время активно развивается туризм, и суп из камелии заслуживает все большее признание среди туристов. Фотографии Синьхуа / Лу Боань
Саньцзян /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Суп из камелии масличной входит в ежедневный рацион дунов в Саньцзян-Дунский автономный уезд /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/, также его часто подают гостям. Каждый раз, когда приходят гости, дуны разводят огонь и готовят традиционный суп из камелии. В настоящее время активно развивается туризм, и суп из камелии заслуживает все большее признание среди туристов. Фотографии Синьхуа / Лу Боань
Саньцзян /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Суп из камелии масличной входит в ежедневный рацион дунов в Саньцзян-Дунский автономный уезд /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/, также его часто подают гостям. Каждый раз, когда приходят гости, дуны разводят огонь и готовят традиционный суп из камелии. В настоящее время активно развивается туризм, и суп из камелии заслуживает все большее признание среди туристов. Фотографии Синьхуа / Лу Боань
Саньцзян /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Суп из камелии масличной входит в ежедневный рацион дунов в Саньцзян-Дунский автономный уезд /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/, также его часто подают гостям. Каждый раз, когда приходят гости, дуны разводят огонь и готовят традиционный суп из камелии. В настоящее время активно развивается туризм, и суп из камелии заслуживает все большее признание среди туристов. Фотографии Синьхуа / Лу Боань
Саньцзян /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Суп из камелии масличной входит в ежедневный рацион дунов в Саньцзян-Дунский автономный уезд /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/, также его часто подают гостям. Каждый раз, когда приходят гости, дуны разводят огонь и готовят традиционный суп из камелии. В настоящее время активно развивается туризм, и суп из камелии заслуживает все большее признание среди туристов. Фотографии Синьхуа / Лу Боань
ИА Синьхуа: последние новости
В Пекине состоялась презентация единого турмаршрута в Турцию, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан Открыто прямое авиасообщение между городами Иньчуань и Цзяюйгуань Китай усилит контроль над туристической отраслью
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