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Более 30 тыс. человек посетили «Цветение маральника» на Алтае
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Более 30 тыс. человек посетили «Цветение маральника» на Алтае 

Алтайская правда 6 часов назад
В воскресенье, 29 апреля, в Алтайском районе Алтайского края проходил праздник «Цветение маральника», открывающий летний туристический сезон в регионе. В этом году мероприятие посетили более 30 тыс. человек. На территории «Бирюзовой Катуни» работали специализированные выставки «АлтайТур. АлтайКурорт», проходил фестиваль «Крестьянское гостеприимство». Жители края представляли свои районы, угощали вкусными блюдами, рассказывали, чем их родина может удивить туристов, сообщает официальный сайт Алтайского края.
Отдельную площадку заняли мастера. Они демонстрировали сувениры, изделия из глины, камня, кожи, стекла.
На «Бирюзовой Катуни» работали спортивные площадки с джолли-джамперами, пит-байками, мотоциклами и велосипедами. Туристов водили на экскурсии к местам цветения маральника.
В прошлом году на «Цветении маральника» побывало порядка 20 тыс. человек. Ранее «Алтайская правда» публиковала фото туристов, посетивших этот праздник.
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