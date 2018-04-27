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Эксперты обсудят развитие туризма в регионах Поволжья на форуме-выставке в Ульяновске
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Эксперты обсудят развитие туризма в регионах Поволжья на форуме-выставке в Ульяновске 

ТАСС 44 минуты назад
УЛЬЯНОВСК, 27 апреля. /ТАСС/. Представители туристической отрасли из Китая, Узбекистана и разных городов России предложат пути развития туризма для регионов Поволжья на III Международном форуме-выставке «Отдых на Волге», который открывается в пятницу в Ульяновске. Об этом сообщили ТАСС в Агентстве по туризму Ульяновской области.
"На единой выставочной площадке международного формата участники форума-выставки представят уникальные туристские продукты Поволжья. Эксперты обсудят актуальные вопросы в сфере развития туризма на прибрежных территориях", — отметили в агентстве.
В фойе Ленинского мемориала разместятся площадки, презентующие туристические объекты Кировской, Ярославской, Самарской, Саратовской областей, Республики Марий Эл, а также других регионов Поволжья. Для представителей туриндустрии организуют тематические мастер-классы, интерактивы, воркшопы и конкурсы. Посетители выставки получат буклеты и справочные материалы о представленных регионах.
Деловая программа форума-выставки предполагает работу круглых столов и консультационных семинаров. Пленарное заседание форума на тему «Отдых на Волге: конкурентный турпродукт или компромисс?» посветят вопросам мер государственной поддержки туризма для развития инфраструктуры прибрежных территорий на реке Волге. Эксперты также обсудят федеральный проект по оздоровлению Волги, представят успешные решения различных проблем России, Европы, КНР и Узбекистана.
Ожидается, что в пленарном заседании примет участие начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Евгений Куделя, член правления и председатель правовой комиссии Российского союза туриндустрии Георгий Мохов, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, заместитель руководителя Национального туристического офиса Китая Хуань Яньянь, директор Агентства молодежного туризма Узбекистана Азиз Норхужаев.
Неделя туризма
Третий Международный форум-выставка «Отдых на Волге» станет ключевым событием Недели туризма, которая проходит в Ульяновской области с 23 по 27 апреля по инициативе губернатора Сергей Морозова. За семь дней в регионе пройдут более 30 мероприятий деловой и развлекательной направленности.
Одними из главных мероприятий Недели туризма стали открытие Туристического информационного центра, в котором можно будет получить консультацию волонтеров, приобрести сувениры и забронировать билеты, а также III Всероссийский туристический форум «Россия событийная», где принимают участие около 100 представителей туриндустрии из разных городов Поволжья, Юга, Центральной России и Сибири.
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