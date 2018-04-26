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Волгоградцам пообещали вернуть самолеты до Стамбула
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Волгоградцам пообещали вернуть самолеты до Стамбула 

v1.ru 31 минуту назад
Фото: v1.ru
Волгоградский аэропорт планирует вернуть рейсы до Стамбула. По словам генерального директора воздушной гавани, первые самолеты до Турции могут вылететь в конце августа.
— Стамбул — это моя головная боль, — признался Сергей Дмитриев. — Полтора года подряд мы пытались полететь в этот турецкий город. Привлекли топового перевозчика, но, к сожалению, не смогли загрузить самолеты. Компании стало просто невыгодно работать: на рейсы не продавалась и половина билетов. Надо признать, что этой зимой мы были просто не готовы.
Представители волгоградского аэропорта ведут переговоры с другой авиакомпанией, которая может зайти в воздушную гавань в конце августа или в начале сентября.
— Финального ответа пока нет, — добавляет генеральной директор волгоградского аэропорта. — Но мы хотим летать в Стамбул и потому не опускаем руки.
Волгоградский аэропорт, переходящий на летний режим, предлагает пассажирам сразу несколько новых рейсов: в считаные часы горожане долетят до Самары, Казани и Севастополя. Любители путешествий могут купить билет до Еревана.
Сегодня V1.ru писал о скором открытии нового современного терминала с просторной зоной прилета и удобной системой навигации. О рисунках на стенах и уникальном столе в вип-зале читайте в нашем материале.
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