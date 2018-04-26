Волгоградцам пообещали вернуть самолеты до Стамбула

Волгоградский аэропорт планирует вернуть рейсы до Стамбула . По словам генерального директора воздушной гавани, первые самолеты до Турции могут вылететь в конце августа.

— Стамбул — это моя головная боль, — признался Сергей Дмитриев . — Полтора года подряд мы пытались полететь в этот турецкий город. Привлекли топового перевозчика, но, к сожалению, не смогли загрузить самолеты. Компании стало просто невыгодно работать: на рейсы не продавалась и половина билетов. Надо признать, что этой зимой мы были просто не готовы.

Представители волгоградского аэропорта ведут переговоры с другой авиакомпанией, которая может зайти в воздушную гавань в конце августа или в начале сентября.

— Финального ответа пока нет, — добавляет генеральной директор волгоградского аэропорта. — Но мы хотим летать в Стамбул и потому не опускаем руки.

Казани и Волгоградский аэропорт, переходящий на летний режим, предлагает пассажирам сразу несколько новых рейсов: в считаные часы горожане долетят до Самары Севастополя . Любители путешествий могут купить билет до Еревана