В московских аэропортах запретили спать на сидениях и сидеть на полу

В столичных аэропортах теперь запрещено спать на сиденьях и сидеть на полу. Депутаты Московской областной думы внесли изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), дополнив его статьей о «Нарушении правил пользования аэровокзальным комплексом». Об этом сообщила пресс‐служба областного парламента.

С помощью новых правил будет осуществляться борьба не только с нелегальными таксистами и предпринимателями, но и с теми людьми, которые используют здание аэропортов для проживания вместо отелей и гостиниц, а также с теми гражданами, которые одеты в сильно пахнущую или очень грязную одежду и с теми, кто засоряет территорию аэропорта, нарушает использование лифта, эскалаторов, кресел в зоне ожидания и специальных мест для инвалидов, а также тех, кто слушает музыку без наушников.

Таким образом, теперь пассажирам, у которых перерыв между рейсами может занимать несколько часов запрещается лежать на сидениях и сидеть на полу или ступенях аэропорта. За эти действия граждане будут обязаны выплатить штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Шереметьево и Жуковский. Отмечается, что данные правила распространяются на аэропорты Домодедово

Поправки в КоАП появились по просьбе представителей аэропортов Московской области . Они пожаловались на отсутствие на аэровокзалах единых правил поведения и на невозможность привлечь граждан к ответственности за нарушения порядка.