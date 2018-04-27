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В московских аэропортах запретили спать на сидениях и сидеть на полу
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В московских аэропортах запретили спать на сидениях и сидеть на полу 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В столичных аэропортах теперь запрещено спать на сиденьях и сидеть на полу. Депутаты Московской областной думы внесли изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), дополнив его статьей о «Нарушении правил пользования аэровокзальным комплексом». Об этом сообщила пресс‐служба областного парламента.
С помощью новых правил будет осуществляться борьба не только с нелегальными таксистами и предпринимателями, но и с теми людьми, которые используют здание аэропортов для проживания вместо отелей и гостиниц, а также с теми гражданами, которые одеты в сильно пахнущую или очень грязную одежду и с теми, кто засоряет территорию аэропорта, нарушает использование лифта, эскалаторов, кресел в зоне ожидания и специальных мест для инвалидов, а также тех, кто слушает музыку без наушников.
Таким образом, теперь пассажирам, у которых перерыв между рейсами может занимать несколько часов запрещается лежать на сидениях и сидеть на полу или ступенях аэропорта. За эти действия граждане будут обязаны выплатить штраф в размере от 100 до 500 рублей.
Отмечается, что данные правила распространяются на аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский.
Поправки в КоАП появились по просьбе представителей аэропортов Московской области. Они пожаловались на отсутствие на аэровокзалах единых правил поведения и на невозможность привлечь граждан к ответственности за нарушения порядка.
Ранее сообщалось о том, что самолет, следовавший рейсом МоскваЧелябинск экстренно сел в Казани из‐за того, что один из пассажиров начал курить на борту воздушного судна.
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