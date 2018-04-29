Ещё
Пассажирам с билетами разрешили лежать на полу московских аэропортов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажирам с билетами разрешили лежать на полу московских аэропортов 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Подмосковный Минтранс уточнил правила поведения в столичных аэропортах, в частности, отметив, что запрет лежать на полу и скамейках не распространяется на людей с авиабилетами.
«Запрет лежать на полу, ступеньках, скамейках не распространяется на пассажиров с авиабилетами», — передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
В пятницу сообщалось, что общероссийское объединение пассажиров обратилось к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить новые правила поведения в московских аэропортах.
Правила, принятые Думой Московской области на этой неделе, запрещают посетителям аэропортов, в частности, ложиться на кресла, лавки, садиться на ступени и пол. За это должен был взиматься штраф в 100 рублей. Также запрещается слушать музыку без наушников, бежать по эскалатору.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Венеция решила ограничить число туристов Аэропорт в Керчи возобновляет работу после 10 лет простоя В аэропортах Москвы начнут штрафовать за поведение
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко похвастался победой «украинского» флота325
ФСБ обратилась к украинским браконьерам121
Солистка группы Serebro: «На борту был ад»128
В Британии прозвучало новое обвинение в адрес РФ322
Сели все: гаишников покарали за прокурора552
Видео
00:25
Опубликовано видео с аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение