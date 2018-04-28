Новые правила ввели в аэропортах Московской области для повышения комфорта пассажиров

В аэропортах Подмосковья ввели новые правила для того, чтобы обеспечить порядок и повысить комфорт для пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Аэропорты Московской области сталкиваются с проблемой, когда зона свободного доступа используется для проживания бездомными, которые попрошайничали, а также лицами, осуществляющими предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приводящих к опасным для потребителей последствиям. Действующее законодательство исключало возможность привлечения таких лиц к административной ответственности.

«Введение новых правил направлено на наведение общественного порядка в зонах аэропорта и повышению комфорта и безопасности пассажиров, имеющих авиабилеты или бронь», — говорится в сообщении.

Теперь на территории аэропорта запрещено проживать вне гостиниц более 24 часов при отсутствии билета или бронирования на рейс; при следовании на другой этаж с багажной тележкой, ребенком в детской коляске или на инвалидном кресле, использовать только лифт, исключив при этом использование эскалатора и траволатора; запрещено осуществлять предпринимательскую деятельность без разрешения администрации аэропорта (упаковка багажа, купля-продажа).

Помимо этого, запрещено приставать к гражданам с предложением оказания услуг (зазывалы, предложения проживания в частных гостиницах, услуги массажа, гадание); на территории аэровокзальных комплексов запрещается мыться, переодеваться и стирать только в «неустановленных для этого местах».