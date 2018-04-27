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Терминал аэропорта Калининграда Храброво откроется после реконструкции к ЧМ
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Терминал аэропорта Калининграда Храброво откроется после реконструкции к ЧМ 

ТАСС 58 минут назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Терминал аэропорта Калининграда Храброво откроется в пятницу после реконструкции, которая проходила в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.
В церемонии планируется участие губернатора Калининградской области Антона Алиханова и министра транспорта РФ Максима Соколова. «В пятницу состоится торжественное открытие второй части терминала аэропорта Храброво после реконструкции. С вводом второй части здания в эксплуатацию, площадь аэровокзального комплекса увеличится почти вдвое — сейчас пассажиром доступно около 20 тыс. кв. метров, а после открытия второй очереди общая площадь будет 40 тыс. кв. метров», — уточнили в пресс-службе.
В правительстве региона также отметили, что на новых площадях разместят стойки регистрации, зал ожидания, оборудуют кафе и создадут другую инфраструктуру для пассажиров.
Аэропорт Храброво — международный аэропорт Калининграда. Связан регулярными воздушными сообщениями с Москвой, Санкт-Петербургом, Череповцом, Екатеринбургом, Краснодаром, Мурманском, Сочи, Архангельском, а также с Минском, Гродно, Брестом, Гомелем, Витебском, Ташкентом, Варшавой, Барселоной, Ригой. Пассажиропоток аэропорта в 2017 году превысил 1,78 млн человек.
Реконструкция аэропорта Храброво проводится в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» и по плану подготовки к чемпионату мира по футболу, игры которого примет, в том числе, Калининград. Проект предусматривал реконструкцию аэровокзального комплекса, системы электроснабжения, удлинение ВПП с 2,5 до 3,3 км. В 2017 году введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс аэровокзала площадью 25,5 тыс. кв. метров.
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