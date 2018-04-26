Реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда завершилась

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Калининграда Храброво, которая проводилась в рамках подготовки в к чемпионату мира по футболу, завершена. Как сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), ВПП начнет принимать воздушные суда без ограничений с пятницы.

"Работы завершены подрядчиком ОАО «Центрдорстрой» в соответствии с планом-графиком.

C 27 апреля искусственная взлетно-посадочная полоса аэропорта Храброво в Калининграде начнет работать без ограничений", — сообщили в пресс-службе.

Ограничения по приему воздушных судов в аэропорту Храброво действовали с марта текущего года в связи со строительством рулежной дорожки. После реконструкции длина полосы составит около 3,3 км что позволит аэропорту принимать воздушные суда всех типов. В пресс-службе также отметили, что первым судном, которое приземлится на обновленную полосу, станет самолет с руководителем Росавиации Александром Нерадько , который проинспектирует аэропорт в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.

Череповцом, Екатеринбургом, Краснодаром, Мурманском, Сочи, Аэропорт Храброво — международный аэропорт Калининграда. Он связан регулярными воздушными сообщениями с Москвой, Санкт-Петербургом Архангельском , а также с зарубежными городами — Минском Гродно , Брестом, Гомелем Витебском , Ташкентом, Варшавой , Барселоной, Ригой. Пассажиропоток аэропорта в 2017 году превысил 1,78 млн пассажиров.