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Реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда завершилась
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Реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда завершилась 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Калининграда Храброво, которая проводилась в рамках подготовки в к чемпионату мира по футболу, завершена. Как сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), ВПП начнет принимать воздушные суда без ограничений с пятницы.
"Работы завершены подрядчиком ОАО «Центрдорстрой» в соответствии с планом-графиком.
C 27 апреля искусственная взлетно-посадочная полоса аэропорта Храброво в Калининграде начнет работать без ограничений", — сообщили в пресс-службе.
Ограничения по приему воздушных судов в аэропорту Храброво действовали с марта текущего года в связи со строительством рулежной дорожки. После реконструкции длина полосы составит около 3,3 км что позволит аэропорту принимать воздушные суда всех типов. В пресс-службе также отметили, что первым судном, которое приземлится на обновленную полосу, станет самолет с руководителем Росавиации Александром Нерадько, который проинспектирует аэропорт в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.
Аэропорт Храброво — международный аэропорт Калининграда. Он связан регулярными воздушными сообщениями с Москвой, Санкт-Петербургом, Череповцом, Екатеринбургом, Краснодаром, Мурманском, Сочи, Архангельском, а также с зарубежными городами — Минском, Гродно, Брестом, Гомелем, Витебском, Ташкентом, Варшавой, Барселоной, Ригой. Пассажиропоток аэропорта в 2017 году превысил 1,78 млн пассажиров.
Реконструкция аэропорта Храброво проводится в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 — 2020 годы)» и по плану подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, игры которого примет Калининград. Проект предусматривал реконструкцию аэровокзального комплекса, системы электроснабжения, удлинение ВПП с 2,5 до 3,3 км. В 2017 году в эксплуатацию ввели первый пусковой комплекс аэровокзала площадью 25,5 тыс. кв. м.
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