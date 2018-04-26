На Ставрополье ежегодные поступления от курортного сбора могут составить 270 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ , 26 апреля. / ТАСС /. Власти Ставропольского края ожидают поступления 270 млн рублей ежегодно после введения курортного сбора в течение ближайших лет, сообщил губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями региона. Эксперимент по взиманию курортного сбора начнется на Ставрополье 1 мая 2018 года.

"Деньги курортного сбора 100% пойдут на инфраструктуру курортных городов. Три года мы будем, ориентировочно, собирать по 270 млн рублей и передавать [средства] городам— курортам, в 2018 году — 181 млн рублей, поскольку взимание сбора будет идти не весь год", — сказал он.

По словам губернатора, деньги направят на восстановление и создание курортной инфраструктуры, которая требует значительных вложений. «Думаю, что направление, которое мы взяли — правильное, хоть решение было сложным», — пояснил губернатор, добавив, что в 2018 году деньги курортного сбора вложат в восстановление конкретных курортных бульваров, парков, терренкуров, популярных у туристов. Объекты для финансирования уже определили.