На Ставрополье ежегодные поступления от курортного сбора могут составить 270 млн рублей 

СТАВРОПОЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края ожидают поступления 270 млн рублей ежегодно после введения курортного сбора в течение ближайших лет, сообщил губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями региона. Эксперимент по взиманию курортного сбора начнется на Ставрополье 1 мая 2018 года.
"Деньги курортного сбора 100% пойдут на инфраструктуру курортных городов. Три года мы будем, ориентировочно, собирать по 270 млн рублей и передавать [средства] городам— курортам, в 2018 году — 181 млн рублей, поскольку взимание сбора будет идти не весь год", — сказал он.
По словам губернатора, деньги направят на восстановление и создание курортной инфраструктуры, которая требует значительных вложений. «Думаю, что направление, которое мы взяли — правильное, хоть решение было сложным», — пояснил губернатор, добавив, что в 2018 году деньги курортного сбора вложат в восстановление конкретных курортных бульваров, парков, терренкуров, популярных у туристов. Объекты для финансирования уже определили.
В июле 2017 года Государственная дума приняла закон о введении курортного сбора, ответственным за проведение эксперимента назначено Министерство РФ по делам Северного Кавказа. В октябре 2017 года правительство Ставрополья утвердило проект регионального закона, предусматривающего введение в регионе курортного сбора. Эксперимент начнется 1 мая 2018 года в четырех городах-курортах Кавказских Минеральных Вод — Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Ессентуках, на Ставрополье планируют установить ставку курортного сбора в размере 50 рублей в день с человека.