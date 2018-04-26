Не менее 400 тысяч туристов приедут в Петербург на ЧМ по футболу

Около 400 тысяч болельщиков посетят Санкт‐Петербург во время чемпионата мира по футболу по данным петербургского комитета по туризму. Об этом сообщило агентство «Невские новости» со ссылкой на заместителя главы комитета по туризму Санкт‐Петербурга Нану Гвичию.

Сотрудники комитета напомнили, что во время чемпионата в Северной столице будут действовать особые правила. Требования миграционного учета ужесточат на период с 25 мая по 25 июня. Иностранцы должны будут успеть встать на регистрацию за один день с момента прибытия, а россияне — за трое суток.

В городе ограничат движение общественного транспорта. На Крестовский остров смогут попасть только его жители. Его акваторию и часть канала Грибоедова закроют.