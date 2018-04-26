Ещё
Не менее 400 тысяч туристов приедут в Петербург на ЧМ по футболу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Не менее 400 тысяч туристов приедут в Петербург на ЧМ по футболу 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Около 400 тысяч болельщиков посетят Санкт‐Петербург во время чемпионата мира по футболу по данным петербургского комитета по туризму. Об этом сообщило агентство «Невские новости» со ссылкой на заместителя главы комитета по туризму Санкт‐Петербурга Нану Гвичию.
Сотрудники комитета напомнили, что во время чемпионата в Северной столице будут действовать особые правила. Требования миграционного учета ужесточат на период с 25 мая по 25 июня. Иностранцы должны будут успеть встать на регистрацию за один день с момента прибытия, а россияне — за трое суток.
В городе ограничат движение общественного транспорта. На Крестовский остров смогут попасть только его жители. Его акваторию и часть канала Грибоедова закроют.
Иностранные посетители не смогут купить алкоголь во время чемпионата мира по футболу в Москве.
360tv.ru: последние новости
Медведев поздравил «Аэрофлот» с юбилеем В Симферополе открыли новый терминал аэропорта. Смотрится отлично Двум друзьям отказали в заселении в один номер в отеле в Турции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях896
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
Джигарханян впал в кому29
Пентагон решил пойти навстречу России39
Россия успокоила «запуганных» морпехов США106
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение