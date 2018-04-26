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Начало продаж билетов на BlizzCon
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Начало продаж билетов на BlizzCon 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Официальный сайт Метелицы сообщает, что первая волна продаж начнётся 10 мая в 05:00 по МСК. Самое время задуматься о бронировании отеля и о получении визы.
Традиционное ежегодное фото косплееров
Получил во Владивостоке, все заняло 8 дней. Изначально хотел получать в МСК, но ожидание в 300 дней меня переубедило, и были оплачены билеты на другой конец России. Если есть Шенген, рекомендую делать визу в Польше. На вопросы по визе каждому отвечу в комментариях.
Забронировал сегодня и должен сообщить, что мест осталось довольно мало. Вот например Отличный вариант для двух человек.
Билеты будут подорваться тут.
Электронные билеты скоро поступят в продажу.
З. Ы. Готов разделить двухместный номер, дабы сэкономить на проживании=)
З. Ы. Ы. Ну и традиционное
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