Начало продаж билетов на BlizzCon

Официальный сайт Метелицы сообщает, что первая волна продаж начнётся 10 мая в 05:00 по МСК. Самое время задуматься о бронировании отеля и о получении визы.

Традиционное ежегодное фото косплееров

Получил во Владивостоке , все заняло 8 дней. Изначально хотел получать в МСК, но ожидание в 300 дней меня переубедило, и были оплачены билеты на другой конец России . Если есть Шенген, рекомендую делать визу в Польше . На вопросы по визе каждому отвечу в комментариях.

Забронировал сегодня и должен сообщить, что мест осталось довольно мало. Вот например Отличный вариант для двух человек.

Билеты будут подорваться тут.

Электронные билеты скоро поступят в продажу.

З. Ы. Готов разделить двухместный номер, дабы сэкономить на проживании=)

З. Ы. Ы. Ну и традиционное