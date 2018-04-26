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Авиакомпания «Скол»" в ХМАО задолжала более 8 млн рублей зарплаты
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Авиакомпания «Скол»" в ХМАО задолжала более 8 млн рублей зарплаты 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания «Скол» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) задолжала сотрудникам более 8 млн рублей. Об этом сообщили в четверг в окружной государственной инспекции труда.
"Выявлена задолженность по заработной плате перед работниками авиакомпании «Скол». Общая сумма задолженности составила более 8,2 млн рублей", — говорится в сообщении.
В инспекции добавили, что долг образовался за два месяца перед 183 работниками предприятия. По требованию ведомства долг необходимо погасить до 14 мая. «В отношении юрлица и и. о. гендиректора возбуждены административные дела, компания оштрафована на 40 тыс. рублей, должностное лицо — на 10 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.
"Скол" — вертолетная авиакомпания, главный офис расположен в Сургуте. Компания осуществляет вертолетные перевозки на территории Восточной и Западной Сибири, выполняет рейсы за рубежом. В России является одним из крупных операторов вертолетных перевозок. Основные аэропорты базирования — Черемшанка (Красноярск) и Полигон Скол (Сургут).
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