Власти Антальи заверили, что уделяют особое внимание безопасности туристов

АНТАЛЬЯ , 26 апр — РИА Новости , Алена Палажченко. Турецкий курорт Анталья готов к новому туристическому сезону, особое внимание при этом уделяется обеспечению безопасности иностранных туристов, заявил РИА Новости глава управления культуры и туризма Антальи Ибрагим Аджар.

"Накануне начала сезона под председательством губернатора Антальи прошло расширенное заседание с участием всех участников туристического рынка нашей провинции, от аэропортов до музеев. Особое внимание было уделено обеспечению безопасности туристов. Все полностью готовы к приему туристов. Уверен, в новом сезоне у наших российских гостей в Анталье будет незабываемый отдых ", — сказал Аджар.