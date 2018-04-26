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Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике запустят первый в стране музейный колл-центр
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Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике запустят первый в стране музейный колл-центр 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИМИР, 26 апреля. /ТАСС/. Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник (ВСМЗ) запустит первый в стране музейный колл-центр для посетителей и туроператоров с 28 апреля. Информация, полученная по телефону, позволит лучше спланировать путешествие по древним городам Золотого кольца, включая Владимир и Суздаль, сообщили в четверг в пресс-службе музея.
"Колл-центр музея-заповедника — первый в России. Он объединяет все музейные объекты. Для того, чтобы проконсультироваться по любому вопросу, касающемуся работы объектов музея-заповедника или событий, которые у нас проходят, достаточно позвонить по бесплатному номеру 8 (800)— 550-35-35", — привели в пресс-службе слова гендиректора музея-заповедника Игоря Конышева.
С помощью этого сервиса гости музея смогут получить информацию о работе экспозиций, а также напрямую связаться с филиалами учреждения в Суздале, Гусь-Хрустальном, Судогде. Кроме того, в рамках работы колл-центра музея-заповедника реализуют проект единой диспетчерской службы экскурсионного обслуживания. Для иностранных туристов услуга будет доступна на английском языке.
Владимиро-Суздальский музей-заповедник входит десятку самых посещаемых музеев России, в состав учреждения входят восемь памятников и ансамблей, внесеныных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно музей посещают более 1 млн человек.
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