Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике запустят первый в стране музейный колл-центр

ВЛАДИМИР, 26 апреля. / ТАСС /. Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник (ВСМЗ) запустит первый в стране музейный колл-центр для посетителей и туроператоров с 28 апреля. Информация, полученная по телефону, позволит лучше спланировать путешествие по древним городам Золотого кольца, включая Владимир Суздаль , сообщили в четверг в пресс-службе музея.

"Колл-центр музея-заповедника — первый в России . Он объединяет все музейные объекты. Для того, чтобы проконсультироваться по любому вопросу, касающемуся работы объектов музея-заповедника или событий, которые у нас проходят, достаточно позвонить по бесплатному номеру 8 (800)— 550-35-35", — привели в пресс-службе слова гендиректора музея-заповедника Игоря Конышева

С помощью этого сервиса гости музея смогут получить информацию о работе экспозиций, а также напрямую связаться с филиалами учреждения в Суздале, Гусь-Хрустальном, Судогде. Кроме того, в рамках работы колл-центра музея-заповедника реализуют проект единой диспетчерской службы экскурсионного обслуживания. Для иностранных туристов услуга будет доступна на английском языке.