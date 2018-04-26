В 2018 году Ярославль посетят 1,5 млн туристов

По данным мэрии, город ожидает наплыв путешествующих. Власти Ярославля совместно с представителями туриндустрии готовятся к весенне-летнему сезону по трем направлениям — создание комфортной туристической среды, введение «Золотого стандарта гостеприимства» для городов Золотого кольца и выпуск специальных буклетов и путеводителей.

Сейчас студенты ЯрГУ имени Демидова разработали маршрут для маломобильных групп граждан — на 1,5 и 3 часа. Оба пути начинаются на Советской площади. Дальше туристы следуют через Демидовский сквер к Вечному огню и Успенскому собору. После они выходят на верхний ярус Стрелки и по набережной доходят до Ярославского музея-заповедника.

Также в центре города работает открытый туристический информационный центр в доме дружбы «Ярославль — Пуатье» — на площади Богоявления, 8. Все туристы могут прийти сюда и узнать всю информацию о Ярославле, возможных экскурсиях и популярных маршрутах, кафе и гостиницах. В центре работают специалисты, свободно владеющие английским и французским языками.