Власти Венеции впервые ограничат поток туристов

Мэрия Венеции реализовала свою давнишнюю мечту — в целях урегулирования турпотока в период майских праздников на городских улицах впервые установили турникеты.

По данным информагентства Ansa, первые турникеты появились у моста Конституции и возле вокзала Санта-Лючия. Согласно новому правилу, в случае превышения установленного администрацией города числа туристов в том или ином районе Венеции, попасть в него смогут только местные жители. Например, на площади Святого Марка по решению городского совета установлен лимит посещений в 65 тысяч человек в день.

Мэра Венеции Лиджи Бруньяро пояснил, что городу пришлось пойти на столь кардинальные меры из-за чрезмерного скопления туристов в отдельных точках. С помощью турникетов, по словам градоначальника, удастся контролировать число гостей «города на воде» и равномерно распределять их по всей Венеции.