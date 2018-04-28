Власти Венеции впервые ограничат поток туристов 

Мэрия Венеции реализовала свою давнишнюю мечту — в целях урегулирования турпотока в период майских праздников на городских улицах впервые установили турникеты.
По данным информагентства Ansa, первые турникеты появились у моста Конституции и возле вокзала Санта-Лючия. Согласно новому правилу, в случае превышения установленного администрацией города числа туристов в том или ином районе Венеции, попасть в него смогут только местные жители. Например, на площади Святого Марка по решению городского совета установлен лимит посещений в 65 тысяч человек в день.
Мэра Венеции Лиджи Бруньяро пояснил, что городу пришлось пойти на столь кардинальные меры из-за чрезмерного скопления туристов в отдельных точках. С помощью турникетов, по словам градоначальника, удастся контролировать число гостей «города на воде» и равномерно распределять их по всей Венеции.
По мнению некоторых экспертов, туристический «штурм», которому ежедневно подвергается город, входящий в список культурного наследия ЮНЕСКО, представляет реальную угрозу историческим памятникам Венеции. За город ее посещают около 30 миллионов гостей, в то время как число местных жителей медленно, но верно снижается — за последние 50 лет оно сократилось с 175 до 56 тысяч человек. При этом, среди главных причин, побуждающих венецианцев покидать родной город, является как раз чрезмерное количество туристов.