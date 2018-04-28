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Венеция впервые ограничит въезд туристов
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Венеция впервые ограничит въезд туристов 

BFM.RU 1 час назад
Фото: RT на русском
Власти Венеции впервые вводят ограничения на въезд туристов в город. В нескольких местах были установлены турникеты, тестирование системы начнется в майские праздники, сообщает РИА Новости.
При превышении установленного мэрией числа туристов в том или ином районе города попасть в него смогут только местные жители. Таким образом, поясняют в мэрии, власти попытаются «контролировать и направлять туристические потоки».
Чрезмерное скопление людей в городе, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, по мнению некоторых специалистов, угрожает историческим памятникам.
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