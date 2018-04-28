Венеция впервые ограничит въезд туристов

Власти Венеции впервые вводят ограничения на въезд туристов в город. В нескольких местах были установлены турникеты, тестирование системы начнется в майские праздники, сообщает РИА Новости

При превышении установленного мэрией числа туристов в том или ином районе города попасть в него смогут только местные жители. Таким образом, поясняют в мэрии, власти попытаются «контролировать и направлять туристические потоки».