Венеция впервые ограничит въезд туристов 

Власти Венеции впервые вводят ограничения на въезд туристов в город. В нескольких местах были установлены турникеты, тестирование системы начнется в майские праздники, сообщает РИА Новости.
При превышении установленного мэрией числа туристов в том или ином районе города попасть в него смогут только местные жители. Таким образом, поясняют в мэрии, власти попытаются «контролировать и направлять туристические потоки».
Чрезмерное скопление людей в городе, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, по мнению некоторых специалистов, угрожает историческим памятникам.