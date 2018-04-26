В Венеции туристам предложат «альтернативные маршруты»

МОСКВА , 26 апр — РИА Новости . Мэр Венеции Луиджи Бруньяро подписал указ о введении временных «экстренных мер» по регулированию потока посетителей исторического центра города в преддверии праздничных выходных с 28 апреля по 1 мая, в частности, предполагается отделить туристов от местных жителей, выделив гостям Венеции специальные «альтернативные маршруты», сообщается на сайте венецианской мэрии.

"В эти дни может быть изменен доступ пешеходов в направлении площади Рима , площади вокзала Санта-Лючия, Страда Нуова, однако доступ к этим местам местных жителей и постоянных посетителей города (обладателей карты Venezia Unica) сохранится… Туристический поток в направлении Риальто и Сан-Марко будет осуществляться по альтернативным маршрутам ", — сообщается в заявлении мэрии.

Новые временные меры коснутся также движения водного транспорта.

В мэрии подчеркнули, что данные меры «гарантируют общественную безопасность исторического центра Венеции по случаю праздничных мероприятий 1 мая».

"В преддверии требующего особого внимания выходного в Венеции я хотел подписать указ, возможно, первый в Италии , который вводит понятие «часа пик» в Венеции с целью регулировать как пешеходное, так и водное движение, а также разделить потоки людей", — пояснил мэр города.