СМИ: Венеция впервые ограничивает поток туристов 

РИМ, 28 апреля. /ТАСС/. Венецианские власти на майские праздники начинают тестирование системы по ограничению потока туристов. Как сообщает в субботу новостной канал Rainews 24, накануне в нескольких местах были установлены турникеты.
Как уточняет канал, при превышении установленного мэрией числа туристов в том или ином районе города попасть в него смогут только местные жители.
Как разъясняет мэрия, такая мера позволит не «перекрыть доступ, а контролировать и направлять туристические потоки», чтобы не допускать чрезмерного скопления людей в отдельных местах. Ранее городской совет принял решение об установлении численных ограничений туристов. Например, для центральной площади Сан-Марко установлен «потолок» в 65 тыс. человек в день.
Чрезмерное скопление людей в городе, входящем в список Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО, по мнению некоторых специалистов, угрожает историческим памятникам. За год Венецию посещают до 30 млн туристов, тогда как число местных жителей за последние 50 лет сократилось более чем втрое — со 175 тыс. до 56 тыс. Одна из причин, почему венецианцы покидают город, — большое количество туристов.