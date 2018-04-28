СМИ: Венеция впервые ограничивает поток туристов

РИМ , 28 апреля. / ТАСС /. Венецианские власти на майские праздники начинают тестирование системы по ограничению потока туристов. Как сообщает в субботу новостной канал Rainews 24, накануне в нескольких местах были установлены турникеты.

Как уточняет канал, при превышении установленного мэрией числа туристов в том или ином районе города попасть в него смогут только местные жители.

Как разъясняет мэрия, такая мера позволит не «перекрыть доступ, а контролировать и направлять туристические потоки», чтобы не допускать чрезмерного скопления людей в отдельных местах. Ранее городской совет принял решение об установлении численных ограничений туристов. Например, для центральной площади Сан-Марко установлен «потолок» в 65 тыс. человек в день.