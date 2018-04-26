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Китайского туриста задержали в Мехико из-за «ароматного» багажа
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Китайского туриста задержали в Мехико из-за «ароматного» багажа 

Мир24 2 часа назад
Китайского туриста арестовали в международном аэропорту Мехико. Полицию насторожил сильный запах от его багажа, сообщает The Guardian.
Сотрудники правоохранительных органов открыли сумку путешественника и нашли там куски рыбы вымирающего вида. Уточняется, что китаец пытался вывезти 416 плавательных пузырей рыбы тотоаба — она ценится в китайской традиционной медицине, поскольку, как считается, обладает омолаживающими свойствами.
Тотоаба входит в Красную книгу как вид, находящийся на грани исчезновения. Она водится только в Калифорнийском заливе. По данным ученых, в течение ХХ века популяция рыбы сократилась на 95%. Правительство Мексики ввело полный запрет на ее вылов. Но останавливает это не всех — стоимость пузыря тотоабы на черном рынке может достигать $20 тыс.
Уточняется, что гражданина Китая оштрафовали на $600.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Красноярска задержали пассажира с бивнями мамонта и клыком моржа общим весом около 10 кг. По словам мужчины, он нашел ценные кости у мусорного бака и намеревался изготовить из них сувениры.
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