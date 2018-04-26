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В Алуште вдвое возросло число круглогодичных здравниц — Огнева
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В Алуште вдвое возросло число круглогодичных здравниц — Огнева 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. С начала этого года 13 здравниц Алушты начали круглогодично принимать туристов на оздоровление. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявила глава администрации курортного города Галина Огнева.
"Мы говори о том, что курорт должен вернуться к тем давним традициям, когда город принимал отдыхающих круглый год. У нас это получилось. Если в прошлом году всего семь здравниц работали без остановки, то в этом — 13 здравниц предоставляют возможность отдыха и лечения во все сезоны", — отчиталась глава муниципалитета.
Огнева также отметила, что в этом году откроются новые места размещения в курортных поселках Рыбачье, Солнечногорское, Малореченское и Партенит. В поселке Утес начнет работу отель на 40 мест, на территории которого будут организованы дискотеки и развлекательные программы для молодежи.
Кроме того, по словам главы города, с началом курортного сезона откроет двери для туристов санаторий «Дружба», находившийся на «серьезной реставрации» на протяжении трех лет. Ремонты прошли и в санаториях «Славутич», «Голубая волна».
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