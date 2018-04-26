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Жители Выборга жалуются на туалеты в центре города
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Жители Выборга жалуются на туалеты в центре города 

Ivyborg.ru 1 час назад
Около автовокзала в центре Выборга стоит два биотуалета. Фотографии ivbg.ru отправила читательница. Отметим, что автовокзал в Выборге находится рядом с гостиницей «Дружба», которая пользуется популярностью у туристов из Финляндии
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